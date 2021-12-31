Россия направила 22 тонны гуманитарного груза на Кубу

В гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти на Кубе прибыло 22 т гуманитарного груза из России.

«Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы, общим весом почти 22 т. Помощь направлена правительством России», — сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

В ноябре глава МЧС России Александр Чуприян провёл рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также делегации рассмотрели возможности развития Регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля.