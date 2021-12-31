Atlantico: Путин дал ЕС последний шанс на примирение с Россией

Обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар пришёл к выводу о том, что в 2022 году Европу может ждать развал еврозоны и примирение с Россией.

Иностранный журналист напомнил, что в марте 2022 года будет завершена запущенная программа выкупа госдолгов стран Евросоюза Европейским ЦБ (ЕЦБ) и регуляторами государств — членов ЕС.

По словам Кошара, ЕЦБ планирует продолжить реинвестировать поступления от погашенных облигаций — фактически монетизировать или аннулировать госдолг. Это будет выгодно в первую очередь для Франции и Италии, так как регулятор сможет выкупить до 80% их новых облигаций, что противоречит духу Маастрихстских критериев.

Автор обратил внимание на позицию ФРГ: Германии не нравится такое положение дел, и страна в связи с этим оказывает давление на ЕЦБ.

В качестве первого варианта выхода из сложившейся ситуации журналист Atlantico предлагает лоббирование Германией своей позиции в ЕЦБ.

Второй вариант подразумевает примирение с Россией с учётом предложений Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на восток. По словам Кошара, сложившая вокруг Украины ситуация аналогична Карибскому кризису, который удалось разрешить за счёт устранения ядерной угрозы для США с территории Кубы.

«Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через 30 лет после распада Советского Союза», — заключил журналист.

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.