Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

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Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Нового года выразил надежду на поддержание контактов и развитие сотрудничества двух стран.
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
  • Legion-Media

Как передаёт пресс-служба МИД Китая, китайский лидер выразил глубокую удовлетворённость результатами развития отношений между КНР и Россией. 

«В 2022 году наши страны отметят китайско-российский Год спорта и мы впишем новую страницу в историю дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение», — приводятся слова Си Цзиньпина на сайте ведомства.

Ранее Путин в поздравительной телеграмме Си Цзиньпину по случаю Нового года заявил о продуктивном сотрудничестве двух стран в 2021 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

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