Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
- Legion-Media
Как передаёт пресс-служба МИД Китая, китайский лидер выразил глубокую удовлетворённость результатами развития отношений между КНР и Россией.
«В 2022 году наши страны отметят китайско-российский Год спорта и мы впишем новую страницу в историю дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение», — приводятся слова Си Цзиньпина на сайте ведомства.
Ранее Путин в поздравительной телеграмме Си Цзиньпину по случаю Нового года заявил о продуктивном сотрудничестве двух стран в 2021 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.