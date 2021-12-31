Лавров заявил о готовности России дать ответ на потенциальные провокации Киева в Донбассе

Россия предоставит адекватный ответ Украине на любые возможные военные провокации в Донбассе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, на любые возможные военные провокации Киева в Донбассе будет дан адекватный ответ.

Вместе с этим министр подчеркнул, что российская сторона продолжит прикладывать все необходимые усилия по решению конфликта на Украине дипломатическим путём.

Ранее Лавров заявил, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.