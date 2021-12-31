Байден пригрозил России решительным ответом в случае эскалации конфликта на Украине

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Президент США Джо Байден в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал понять, что американская сторона примет меры в случае вторжения России на Украину.
Байден пригрозил России решительным ответом в случае эскалации конфликта на Украине
  • AP

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Американский лидер призвал Россию к деэскалации на Украине.

Также он выразил поддержку дипломатическим методам, в том числе через Совет Россия — НАТО.

Ранее Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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