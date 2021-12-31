Глава МИД России Лавров рассказал об условии признания правительства талибов в мире
- AP
Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Положительное решение (о признании. — RT) зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, а точнее — когда талибы реализуют свои обещания, в том числе по формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам, исходящим с афганской территории» , — сказал министр.
Как отметил Лавров, в зависимости от этого Россия будет солидарно с остальными членами мирового сообщества двигаться в сторону исключения талибов из санкционных списков СБ ООН, а это уже создало бы фундамент для официального признания их власти в Афганистане.
Ранее в МИД России призвали США отказаться от политизации гуманитарных вопросов в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.