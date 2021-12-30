Чавушоглу призвал Россию не считать угрозой организации в составе с Турцией

В Анкаре считают, что Россия не должна рассматривать в качестве угрозы организации, членом которых является Турция. С таким заявлением выступил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью 24 TV.

«Так же как мы не рассматриваем их как угрозу, Россия не должна рассматривать организации, членом которых является Турция, как угрозу для неё. На саммите в Стамбуле мы не просто поменяли название (организации. — RT). Мы приняли ряд важных решений, мы приняли план действий до 2040 года», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении России к Организации тюркских государств. Его слова приводит ТАСС.

Турецкий министр также выразил надежду на то, что после контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и встречи России и НАТО ситуация на международной арене нормализуется.