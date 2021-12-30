Чавушоглу надеется на стабилизацию ситуации после новых контактов России и США
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«Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз — по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия — НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряжённость не продолжалась», — сказал министр, его слова приводит РИА Новости.
Беседа глав государств, по данным Белого дома, назначена на 23:30 мск в четверг, 30 декабря. Она состоится по инициативе российской стороны.