Чавушоглу надеется на стабилизацию ситуации после новых контактов России и США

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Анкара надеется, что после контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и встреч России и НАТО ситуация на международной арене нормализуется, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью 24 TV.
Чавушоглу надеется на стабилизацию ситуации после новых контактов России и США
  • Reuters
  • © Mohamed Azakir

«Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз — по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия — НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряжённость не продолжалась», — сказал министр, его слова приводит РИА Новости.

Беседа глав государств, по данным Белого дома, назначена на 23:30 мск в четверг, 30 декабря. Она состоится по инициативе российской стороны.

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