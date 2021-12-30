Путин в поздравлении Макрона и Шольца с Новым годом высказался об отношениях между странами

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. В сообщении он также выразил надежду на укрепление отношений между Россией и Францией, а также Россией и ФРГ.

«Президент Российской Федерации поздравил с Рождеством и Новым годом федерального президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца... выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, что отвечало бы коренным интересам российского и немецкого народов, способствовало бы укреплению глобальной стабильности и безопасности», — приводит сообщение пресс-служба Кремля.

В телеграмме Макрону Путин указал, что, несмотря на то, что уходящий год был непростым, удалось немало сделать для развития российско-французских отношений. В частности, российский лидер отметил культурные мероприятия.

«Выражена уверенность, что совместными усилиями можно было бы обеспечить дальнейшее расширение конструктивного диалога и взаимодействия между Россией и Францией на благо народов двух стран», — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.