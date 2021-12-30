Путин в поздравлении Макрона и Шольца с Новым годом высказался об отношениях между странами

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. В сообщении он также выразил надежду на укрепление отношений между Россией и Францией, а также Россией и ФРГ.
Путин в поздравлении Макрона и Шольца с Новым годом высказался об отношениях между странами
  • © AP Photo / Thibault Camus

«Президент Российской Федерации поздравил с Рождеством и Новым годом федерального президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца... выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, что отвечало бы коренным интересам российского и немецкого народов, способствовало бы укреплению глобальной стабильности и безопасности», — приводит сообщение пресс-служба Кремля.

В телеграмме Макрону Путин указал, что, несмотря на то, что уходящий год был непростым, удалось немало сделать для развития российско-французских отношений. В частности, российский лидер отметил культурные мероприятия.

«Выражена уверенность, что совместными усилиями можно было бы обеспечить дальнейшее расширение конструктивного диалога и взаимодействия между Россией и Францией на благо народов двух стран», — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить