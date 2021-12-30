Посол Китая рассказал о ситуации с взаимным признанием вакцин от COVID-19

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал о ситуации с взаимным признанием вакцин от COVID-19.

«Последовательная позиция Китая и России заключается в решительном противодействии политизации всех вопросов, связанных с вакцинами. Политика вакцинации, проводимая в настоящее время Россией и Китаем, соответствует коренным интересам их стран и народов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам посла, РФПИ, например, подписал соглашения с несколькими китайскими производителями для расширения производства вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Во-вторых, Китай и Россия никогда не прекращали совместную работу по борьбе с эпидемией», — отметил Чжан Ханьхуэй.

Как напомнил посол, компания CanSino Biologics закончила третью фазу клинических испытаний в России рекомбинантной вакцины Ad5-nCoV и подала заявку на регистрацию, а рекомбинантная вакцина на основе гибридного белка V-01 и китайский препарат против коронавируса «Азвудин» проходят третью фазу клинических испытаний в России.

«В-третьих, взаимное признание вакцин — это научный, а не политический вопрос. Для их регистрации необходимо подать заявку в национальные органы по надзору и контролю за лекарственными средствами согласно соответствующим правилам, что требует определённого времени, поэтому давайте спокойно подождём приятных известий», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V».