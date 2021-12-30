РИА Новости: экс-переводчик военных США рассказал о задержании Саддама Хусейна с помощью порошка

Бывший переводчик военных США заявил, что американские военнослужащие использовали усыпляющий порошок, чтобы задержать экс-президента Ирака Саддама Хусейна.

Об этом он рассказал на условиях анонимности РИА Новости.

По его словам, во время его работы с американскими военными поступили сведения о месте нахождения Хусейна.

«Это место находилось на ферме, буквально в нескольких метрах от Тигра, на расстоянии 50 м или даже ближе, в районе Эль-Маабар», — сказал мужчина.

Бывший переводчик отметил: была версия, что о предполагаемом местонахождении Хусейна донёс один из родственников его охранников. После началась слежка за телохранителем, которая выявила, что он покупал хорошие товары на рынке — это показалось подозрительным в той ситуации, которая сложилась в стране в то время.

В итоге на место, где, предположительно, находился Хусейн, вызвали подразделение спецназа и одновременно высадился десант. Самому переводчику не разрешили приблизиться, так как на нём не было противогаза.

Противогаз же был нужен, так как во время операции по площади был распылён усыпляющий газ. После задержания, как отметил экс-переводчик, ферма покрылась «неким белым веществом», при этом все животные умерли.

«Порошок был на листьях дерева, когда военные прибыли на место. Была холодная погода, он оставался ещё два-три дня и потом пропал», — добавил мужчина.

В апреле 2019 года Харир Хусейн Камиль, внучка бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, в рамках программы «Одним словом» на RT рассказала, как её семье удалось бежать из Ирака в 2003 году.