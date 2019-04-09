Внучка Хусейна рассказала, как ей удалось бежать из Ирака

Харир Хусейн Камиль, внучка бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, в рамках программы «Одним словом» на RT рассказала, как её семье удалось бежать из Ирака в 2003 году.

«У нас не было заранее придуманного плана, всё происходило без предварительной подготовки, исходя из тогдашних условий», — сказала она.

По её словам, они полагались на иракцев, которые оказались в такой же ситуации, а также на иностранных друзей.

«Если говорить кратко, с 6-го по 9-е число каждая минута казалась нам вечностью. Думаю, то же самое ощущали в то время не только мы, но и все иракцы. Мы перемещались разными способами. Сначала мы ехали все по отдельности, а когда ситуация осложнилась, мы объединились. Женщины в тот момент впервые отважились на принятие самостоятельных решений, так как опасность была очень велика. Когда мы были у наших родственников в Аль-Аудже, мы ощутили изменения среди окружающих нас, их отношение к нам стало меняться», — рассказала Хусейн Камиль.

Как она отметила, именно тогда её мать поняла, что необходимо разделиться.

«Она посчитала и чётко осознала, что в такой день, когда события следовали одно за другим и дела приняли плохой оборот, нам необходимо разделиться, потому что в противном случае мы стали бы лёгкой мишенью для врага. Если бы мы находились, например, в одном доме, мы могли бы стать лёгкой добычей для алчных и преступных людей. Таково было её мнение, и она в тот день всячески поддерживала и подбадривала нас», — подчеркнула она.

Внучка Саддама Хусейна также рассказала RT о мемуарах по событиям в Ираке.