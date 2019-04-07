Внучка Саддама Хусейна рассказала о мемуарах по событиям в Ираке

Харир Хусейн Камиль, внучка бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, в разговоре с RT рассказала о своих мемуарах, в которых отразила события, произошедшие в Ираке во время американского вторжения.

«Идея написать мемуары о семье Саддама возникла в связи с тем, что изложение событий, охвативших мою родину сравнительно недавно, в большинстве источников приводится с большими искажениями. Что касается истории моей семьи, то она зачастую наполнена вымыслами. Рассказать истину — вот что стало основной задачей, стоящей передо мной как автором и как участником тех событий», — сказала она.

По словам девушки, в дни, когда пал Багдад, решения о спасении принимали женщины семьи, оказавшиеся без всякой защиты.

«План побега не был подготовлен заранее. Моя мама решила, что мы должны разделиться, перемещаться одной группой было очень опасно. Положиться мы могли только на близких людей, риски были очень высоки. Вспоминать это очень страшно», — рассказала Хусейн Камиль.

В феврале 2018 года бывший посол США в Ливии и Кувейте Дебора Джонс рассказала, чем объясняются действия Вашингтона на Ближнем Востоке, в частности в Ираке.