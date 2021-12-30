КНР и Россия ожидают рекордный товарооборот по итогам 2021 года

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Россия и Китай ожидают рекордный товарооборот в $140 млрд за 2021 год, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
КНР и Россия ожидают рекордный товарооборот по итогам 2021 года
  • Reuters
  • © Vitaly Nevar

«По данным таможенной статистики Китая, с января по ноябрь 2021 года объём китайско-российской торговли составил $130,4 млрд, увеличившись на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — цитирует РИА Новости посла.

По его словам, товарооборот должен совершить новый прорыв и превысить $140 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Китай неизбежно станет первой экономикой мира.

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