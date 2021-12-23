Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Китай неизбежно станет первой экономикой мира.
Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Им (Соединённым Штатам. — RT)не сдержать развития Китая, они должны осознать это в конце концов», — сказал президент России, комментируя попытки сдерживать другие страны, в том числе политизацией спорта.

По его словам, сегодня по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская.

«Пройдёт там ещё 35-й год, 50-й, Китай неизбежно станет первой экономикой мира по всем другим показателям. Надо понимать это», — добавил Путин.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

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