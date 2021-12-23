Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира
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«Им (Соединённым Штатам. — RT)не сдержать развития Китая, они должны осознать это в конце концов», — сказал президент России, комментируя попытки сдерживать другие страны, в том числе политизацией спорта.
По его словам, сегодня по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская.
«Пройдёт там ещё 35-й год, 50-й, Китай неизбежно станет первой экономикой мира по всем другим показателям. Надо понимать это», — добавил Путин.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.