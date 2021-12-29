США призвали Россию принять меры для деэскалации на границе с Украиной

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Для обеспечения успеха предстоящих дипломатических контактов в США призвали Россию принять меры к деэскалации на границе с Украиной, заявил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.
США призвали Россию принять меры для деэскалации на границе с Украиной
  • Reuters

«Мы продолжаем наблюдать значительное присутствие российских войск на и вокруг границ с Украиной. Мы продолжаем говорить российской стороне... что для реального прогресса на переговорах... будет необходим контекст деэскалации, а не эскалации», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее в администрации Соединённых Штатов сообщили о готовности обсуждать обеспокоенности России.

В Вашингтоне также заявили, что не будут объявлять о вопросах, которые намерены поднять при контактах с Москвой публично, однако верят, что за переговорным столом будет достигнут прогресс.

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