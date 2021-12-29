США призвали Россию принять меры для деэскалации на границе с Украиной
- Reuters
«Мы продолжаем наблюдать значительное присутствие российских войск на и вокруг границ с Украиной. Мы продолжаем говорить российской стороне... что для реального прогресса на переговорах... будет необходим контекст деэскалации, а не эскалации», — цитирует чиновника РИА Новости.
Ранее в администрации Соединённых Штатов сообщили о готовности обсуждать обеспокоенности России.
В Вашингтоне также заявили, что не будут объявлять о вопросах, которые намерены поднять при контактах с Москвой публично, однако верят, что за переговорным столом будет достигнут прогресс.