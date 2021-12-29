В администрации США заявили о готовности обсуждать обеспокоенности России

Белый дом готов обсуждать обеспокоенности России, заявили в администрации США.

«Россия объявила о своих обеспокоенностях, мы готовы обсуждать их. Мы предложим свои обеспокоенности, ждём, что они будут готовы обсудить их», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя администрации США.

Ранее в США заявили, что не будут объявлять о вопросах, которые намерены поднять при контактах с Россией публично, однако верят, что за переговорным столом будет достигнут прогресс.