В администрации США заявили о готовности обсуждать обеспокоенности России

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Белый дом готов обсуждать обеспокоенности России, заявили в администрации США.
В администрации США заявили о готовности обсуждать обеспокоенности России
  • © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

«Россия объявила о своих обеспокоенностях, мы готовы обсуждать их. Мы предложим свои обеспокоенности, ждём, что они будут готовы обсудить их», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя администрации США.

Ранее в США заявили, что не будут объявлять о вопросах, которые намерены поднять при контактах с Россией публично, однако верят, что за переговорным столом будет достигнут прогресс.

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