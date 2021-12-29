РИА Новости: Козак обсудил ситуацию в Приднестровье со спецпредставителем председателя ОБСЕ

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак обсудил в Вене со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом вопросы приднестровского урегулирования.

«На встрече обсуждались вопросы приднестровского урегулирования», — сообщил РИА Новости источник в администрации президента России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за проведение переговоров по ситуации в Приднестровье в формате «5 + 2» (Молдавия и Приднестровье — в качестве участников конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — в качестве наблюдателей) и готова выступить их гарантом.