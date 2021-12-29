Глава Минпромторга Мантуров назвал необоснованными заявления ЕС о нарушении норм ВТО
- РИА Новости
В комментарии РБК министр напомнил, что, когда Россия вступала в ВТО, страна не подписывала параграф, связанный с госзакупками. Следовательно, Москва получила возможность развивать госпромышленность и формировать госзаказ для отечественных отраслей.
«Второе — когда мы говорим о санкциях: ну не мы их вводили. Значит, если вы ввели санкции, мы должны производить своё — так называемое импортозамещение, тогда какие к нам претензии?» — сказал Мантуров.
Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, иск Евросоюза в ВТО против политики импортозамещения России показал, как страны ЕС оценили «глупость» своих элит.