Глава Минпромторга Мантуров назвал необоснованными заявления ЕС о нарушении норм ВТО

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал претензии Евросоюза о нарушении Москвой норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованными.
Глава Минпромторга Мантуров назвал необоснованными заявления ЕС о нарушении норм ВТО
  • РИА Новости

В комментарии РБК министр напомнил, что, когда Россия вступала в ВТО, страна не подписывала параграф, связанный с госзакупками. Следовательно, Москва получила возможность развивать госпромышленность и формировать госзаказ для отечественных отраслей.

«Второе — когда мы говорим о санкциях: ну не мы их вводили. Значит, если вы ввели санкции, мы должны производить своё — так называемое импортозамещение, тогда какие к нам претензии?» — сказал Мантуров.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию. 

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, иск Евросоюза в ВТО против политики импортозамещения России показал, как страны ЕС оценили «глупость» своих элит.

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