Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что «дельта» и «омикрон» могут вызвать «цунами новых случаев»

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Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» могут спровоцировать «цунами новых случаев» инфицирования, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что «дельта» и «омикрон» могут вызвать «цунами новых случаев»
  • Reuters

Он отметил, что из-за новых вариантов коронавируса болеют больше людей и, как следствие, растёт число госпитализаций и смертность.

Особую обеспокоенность в ВОЗ вызывает повышенная контагиозность омикрон-штамма.

«Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

За минувшие 24 часа в России было выявлено 21 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 42 776 человек, умерли 932 пациента. 

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 458 271.

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