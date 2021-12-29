Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что «дельта» и «омикрон» могут вызвать «цунами новых случаев»

Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» могут спровоцировать «цунами новых случаев» инфицирования, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что из-за новых вариантов коронавируса болеют больше людей и, как следствие, растёт число госпитализаций и смертность.

Особую обеспокоенность в ВОЗ вызывает повышенная контагиозность омикрон-штамма.

«Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

За минувшие 24 часа в России было выявлено 21 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 42 776 человек, умерли 932 пациента.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 458 271.