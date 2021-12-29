Захарова прокомментировала отказ Эстонии в визе журналисту РИА Новости

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Эстонии в выдаче визы для российского журналиста Анатолия Самохвалова.
Захарова прокомментировала отказ Эстонии в визе журналисту РИА Новости
  • © МИД России

По её словам, в посольстве Эстонии в Москве объяснили решение о невыдаче визы журналисту РИА Новости для освещения чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию угрозой внутренней безопасности государства.

«Что-то не так с внутренней безопасностью Эстонии. А также с реакцией на это со стороны профильных международных организаций и защитников свободы слова в ЕС», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее дипломат прокомментировала ситуацию с британскими визами российским журналистам, а также отказ в визе журналистке BBC Саре Рейнсфорд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить