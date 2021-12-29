Захарова прокомментировала отказ Эстонии в визе журналисту РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Эстонии в выдаче визы для российского журналиста Анатолия Самохвалова.

По её словам, в посольстве Эстонии в Москве объяснили решение о невыдаче визы журналисту РИА Новости для освещения чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию угрозой внутренней безопасности государства.

«Что-то не так с внутренней безопасностью Эстонии. А также с реакцией на это со стороны профильных международных организаций и защитников свободы слова в ЕС», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее дипломат прокомментировала ситуацию с британскими визами российским журналистам, а также отказ в визе журналистке BBC Саре Рейнсфорд.