Захарова назвала произволом действия Лондона в отношении российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с британскими визами российским журналистам, а также отказ в визе журналистке BBC Саре Рейнсфорд.

«В ситуации, когда любые другие попытки преодолеть высокомерие британской стороны по отношению к российским СМИ и попрание свободы слова Лондоном... фактически исчерпаны, ответная зеркальная мера в отношении их соотечественницы видится единственным оставшимся способом реализовать права отечественных медиа в Британии. Возможно, это единственный способ привлечь внимание британской аудитории к тому произволу, который творит Лондон в отношении (российских. — RT) журналистов», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в данной ситуации не получится «эту историю перевернуть и сделать так, что сложится ощущение того, что речь идёт о неких гонениях на британских журналистов в России».

«Нет, это не так. Это ответ на двухлетнее преследование британской стороной российских журналистов, которые работают или работали… на территории Британии. Им не выдавали визы… их заставляли покидать страну, не выдавая соответствующих документов, без какого-либо мотива», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, российская сторона держит обещание.

«Обещали ответить — ответили», — добавила представитель МИД.

Захарова также сказала, что, как только российским корреспондентам начнут вновь продлевать британские визы, Сара Рейнсфорд может обратиться за визой РФ в российские загранучреждения.

«Но ещё раз хотела бы обратить внимание: это дорога с двусторонним движением», — подчеркнула она.

Ранее в британском посольстве в Москве заявили, что Великобритания призывает Россию пересмотреть решение о непродлении рабочей визы журналистке BBC Саре Рейнсфорд.