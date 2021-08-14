В Британии призвали Россию продлить рабочую визу журналистке BBC

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Великобритания призывает Россию пересмотреть решение о непродлении рабочей визы журналистке BBC Саре Рейнсфорд, заявили в британском посольстве в Москве.

«Это очередное необоснованное действие российских властей. Мы призываем их пересмотреть этот реакционный шаг против удостоенного наград журналиста BBC», — цитирует Интерфакс сообщение посольства.

Также в дипмиссии отвергли заявления МИД России о дискриминации российских журналистов в Великобритании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российской визой Саре Рейнсфорд.

Как пишет Bloomberg, журналистка должна будет покинуть территорию России до 31 августа, когда истекает срок её визы.

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