В Британии призвали Россию продлить рабочую визу журналистке BBC
«Это очередное необоснованное действие российских властей. Мы призываем их пересмотреть этот реакционный шаг против удостоенного наград журналиста BBC», — цитирует Интерфакс сообщение посольства.
Также в дипмиссии отвергли заявления МИД России о дискриминации российских журналистов в Великобритании.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российской визой Саре Рейнсфорд.
Как пишет Bloomberg, журналистка должна будет покинуть территорию России до 31 августа, когда истекает срок её визы.