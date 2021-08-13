Захарова прокомментировала ситуацию с визой британской журналистке
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
«На неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», — написала Захарова в Telegram.
Она добавила, что представителям ВВС во время посещения ими российского МИД было всё подробно рассказано.
«Так что им должно быть что сказать», — отметила Захарова.
Как пишет Bloomberg, журналистка должна будет покинуть территорию России до 31 августа, когда истекает срок её визы.