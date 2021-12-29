Глава британского МИД Трасс выразила обеспокоенность ликвидацией «Мемориала» в России

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс назвала решение суда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* ударом по свободе слова в России.

«Глубоко обеспокоена ликвидацией судами российской правозащитной группы «Мемориал»... Его закрытие — ещё один внушающий тревогу удар по свободе выражения в России», — написала дипломат в своём Twitter.

28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал» по иску Генпрокуратуры.

Адвокат правозащитного центра Михаил Бирюков заявил о намерении подать апелляцию на решение Мосгорсуда.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.