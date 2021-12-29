Талибы заявили о намерении назначить посла в Москве

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан»* планирует назначить своего посла в Москве.

Об этом заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

«У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в МИД России призвали США отказаться от политизации гуманитарных вопросов в Афганистане.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.