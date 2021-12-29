В России отслеживают ситуацию с «осевшими» в Афганистане террористами ИГ

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Российская сторона внимательно отслеживает ситуацию с «осевшими» в Афганистане террористами ИГ* и «Аль-Каиды»**. Об этом сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
В России отслеживают ситуацию с «осевшими» в Афганистане террористами ИГ
  • Legion-Media
  • © Yaghobzadeh Alfred/Abaca/Sipa US

«Внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане, где имеется высокая степень террористических угроз, исходящих от «осевших» там приверженцев ИГИЛ* и «Аль-Каиды»**, в том числе для нашей страны и государств Центральной Азии», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Сыромолотов заявил, что Вооружённые силы России в сотрудничестве с сирийскими коллегами в 2021 году существенно ослабили потенциал террористической группировки ИГ в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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