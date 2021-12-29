Министр обороны Израиля провёл переговоры с президентом Палестины

Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом координацию в борьбе с терроризмом.

AP

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«Министр обороны Бени Ганц встретился с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения ряда вопросов, касающихся безопасности и гражданской сферы», — цитирует ТАСС пресс-службу израильского военного ведомства. Ганц отметил общую заинтересованность сторон в углублении координации в области безопасности и предотвращении терроризма. 26 декабря неизвестные атаковали израильский военный пост в Шхеме, заявили в армии Израиля.