Министр обороны Израиля провёл переговоры с президентом Палестины
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«Министр обороны Бени Ганц встретился с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения ряда вопросов, касающихся безопасности и гражданской сферы», — цитирует ТАСС пресс-службу израильского военного ведомства.
Ганц отметил общую заинтересованность сторон в углублении координации в области безопасности и предотвращении терроризма.
26 декабря неизвестные атаковали израильский военный пост в Шхеме, заявили в армии Израиля.