Министр обороны Израиля провёл переговоры с президентом Палестины

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Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом координацию в борьбе с терроризмом.
Министр обороны Израиля провёл переговоры с президентом Палестины
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Министр обороны Бени Ганц встретился с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения ряда вопросов, касающихся безопасности и гражданской сферы», — цитирует ТАСС пресс-службу израильского военного ведомства.

Ганц отметил общую заинтересованность сторон в углублении координации в области безопасности и предотвращении терроризма.

26 декабря неизвестные атаковали израильский военный пост в Шхеме, заявили в армии Израиля.

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