Мужчина в США осуждён на пожизненный срок за нападение на синагогу

Федеральный суд в США осудил Джона Эрнеста, который устроил стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, на пожизненное заключение.

Об этом сообщает министерство юстиции страны.

Отмечается, что ранее такой же приговор в отношении Эрнеста вынес суд штата.

В апреле 2019 года Эрнест открыл огонь по верующим в синагоге города Пауэй, он убил женщину и ранил ещё трёх человек.

Он также признался в попытке поджечь мечеть в городе Эскондидо.

16 сентября сообщалось, что нападение и взрыв в синагоге в немецком Хагене планировал 16-летний сириец.