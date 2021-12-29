Мужчина в США осуждён на пожизненный срок за нападение на синагогу

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Федеральный суд в США осудил Джона Эрнеста, который устроил стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, на пожизненное заключение.
Мужчина в США осуждён на пожизненный срок за нападение на синагогу
  • AP
  • © Nelvin C. Cepeda/The San Diego Union-Tribune

Об этом сообщает министерство юстиции страны.

Отмечается, что ранее такой же приговор в отношении Эрнеста вынес суд штата.

В апреле 2019 года Эрнест открыл огонь по верующим в синагоге города Пауэй, он убил женщину и ранил ещё трёх человек.

Он также признался в попытке поджечь мечеть в городе Эскондидо.

16 сентября сообщалось, что нападение и взрыв в синагоге в немецком Хагене планировал 16-летний сириец.

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