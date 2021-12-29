Мужчина в США осуждён на пожизненный срок за нападение на синагогу
- AP
- © Nelvin C. Cepeda/The San Diego Union-Tribune
Об этом сообщает министерство юстиции страны.
Отмечается, что ранее такой же приговор в отношении Эрнеста вынес суд штата.
В апреле 2019 года Эрнест открыл огонь по верующим в синагоге города Пауэй, он убил женщину и ранил ещё трёх человек.
Он также признался в попытке поджечь мечеть в городе Эскондидо.
16 сентября сообщалось, что нападение и взрыв в синагоге в немецком Хагене планировал 16-летний сириец.