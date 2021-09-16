Spiegel: нападение на синагогу в немецком Хагене планировал 16-летний сириец

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Нападение и взрыв в синагоге в немецком Хагене планировал 16-летний сириец, пишет Der Spiegel.
Spiegel: нападение на синагогу в немецком Хагене планировал 16-летний сириец
  • Reuters

Подозреваемый был задержан утром в четверг, 16 сентября, рядом с железнодорожным вокзалом города.

По данным издания, в настоящее время правоохранительные органы изучают изъятые электронные устройства и мобильные телефоны.

Как уточняется в материале, по данным источников, информация о возможном нападении поступила от иностранной секретной службы.

Вечером 15 сентября стало известно, что полиция Германии сообщила о «потенциально опасной ситуации» в синагоге в городе Хагене.

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