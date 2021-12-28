Представитель ВОЗ Харрис объяснила длительность процесса признания вакцины «Спутник V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с RT объяснила, почему затянулся процесс признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«У нас в ВОЗ существует (процедура включения в. — RT) так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности (препарата. — RT), а также документацию по технологии производства», — сказала Харрис.

По её словам, зачастую проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет».

«Этой же процедуре следуют другие регуляторы. Так что это может стать причиной задержек», — отметила она.

Ранее официальный представитель организации Тарик Язаревич заявил, что ВОЗ проведёт инспекцию производства вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года.