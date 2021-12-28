Дипломат Полянский: Запад решил не дать Белоруссии попасть в СБ ООН

Короткая ссылка
Страны Запада решили не позволить Белоруссии попасть в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН, это явная провокация, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат Полянский: Запад решил не дать Белоруссии попасть в СБ ООН
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается заявки Белоруссии на членство в СБ ООН на период 2024—2025 годов, это очень интересная история. Белоруссия была в списках восточноевропейской группы стран в качестве согласованного кандидата с 2007 года. Словения оказалась там позднее. И никто не пытался изменить эту ситуацию», — сказал он на брифинге.

Он отметил, что когда западные страны поняли, что Минск с большой вероятностью получит место в СБ ООН, то они решили предотвратить это.

Полянский добавил, что Словения спешно решила подать заявку на тот же срок, что и Белоруссия.

«Это абсолютно явная провокация, и я надеюсь, что заявка Словении потерпит неудачу, потому что это против всех правил и норм цивилизованного поведения. Это явно политически мотивировано», — заявил он.

Как ранее заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, страна будет готова к ответным мерам, если санкционная конфронтация со стороны Запада не прекратится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить