Дипломат Полянский: Запад решил не дать Белоруссии попасть в СБ ООН

Страны Запада решили не позволить Белоруссии попасть в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН, это явная провокация, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается заявки Белоруссии на членство в СБ ООН на период 2024—2025 годов, это очень интересная история. Белоруссия была в списках восточноевропейской группы стран в качестве согласованного кандидата с 2007 года. Словения оказалась там позднее. И никто не пытался изменить эту ситуацию», — сказал он на брифинге.

Он отметил, что когда западные страны поняли, что Минск с большой вероятностью получит место в СБ ООН, то они решили предотвратить это.

Полянский добавил, что Словения спешно решила подать заявку на тот же срок, что и Белоруссия.

«Это абсолютно явная провокация, и я надеюсь, что заявка Словении потерпит неудачу, потому что это против всех правил и норм цивилизованного поведения. Это явно политически мотивировано», — заявил он.

Как ранее заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, страна будет готова к ответным мерам, если санкционная конфронтация со стороны Запада не прекратится.