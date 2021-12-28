В Техасе задержали подростка в связи со стрельбой в магазине
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«Мы произвели задержание человека, который, как мы подозреваем, устроил стрельбу... Это 14-летний подросток», — цитирует РИА Новости начальника местной полиции Джеффа Брайана.
Мальчику ещё не предъявили обвинений, он находится под стражей.
Личности погибших и задержанного не раскрыли. По словам полицейского, жертвам стрелка было от 14 до 16 лет.
Ранее в Associated Press со ссылкой на данные Секретариата общественной безопасности бразильского штата Сеара сообщили о гибели пяти человек в результате стрельбы во время празднования Рождества на футбольном поле.