В Бразилии в результате стрельбы во время празднования Рождества погибли пять человек

Короткая ссылка
Пять человек погибли и ещё шесть получили ранения в результате стрельбы во время празднования Рождества на футбольном поле в бразильском городе Форталеза. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на данные Секретариата общественной безопасности штата Сеара.

Отмечается, что полиция произвела задержания трёх человек.

Вероятной причиной инцидента назвали вражду между местными преступными группировками.

Власти сообщили, что на данный момент опознаны две жертвы: одному 21 год, а другому 26 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить