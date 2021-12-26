В Бразилии в результате стрельбы во время празднования Рождества погибли пять человек

Пять человек погибли и ещё шесть получили ранения в результате стрельбы во время празднования Рождества на футбольном поле в бразильском городе Форталеза. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на данные Секретариата общественной безопасности штата Сеара.

Отмечается, что полиция произвела задержания трёх человек. Вероятной причиной инцидента назвали вражду между местными преступными группировками. Власти сообщили, что на данный момент опознаны две жертвы: одному 21 год, а другому 26 лет.