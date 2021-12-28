Times: в Англии не будут вводить новые ковид-ограничения до конца года

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Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не станет вводить новых антикоронавирусных ограничений в Англии до конца года, сообщает Times.
Times: в Англии не будут вводить новые ковид-ограничения до конца года
  • Reuters
  • © Kevin Coombs

По данным газеты, которые приводит ТАСС, политик с учётом последних данных о распространении нового «омикрон»-штамма коронавируса, счёл лишними новые ограничения. 

Вместе с этим глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид не исключил возможности введения антиковидных мер в 2022 году.

26 декабря сообщалось, что новые коронавирусные ограничения начали действовать из-за распространения штамма «омикрон» в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. В Англии пока продолжат действовать менее жёсткие меры.

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