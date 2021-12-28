Политолог назвал два условия для военной победы Польши над Россией

Польша может одержать военную победу над Россией только в случае отказа Москвы от использования ядерного оружия и при условии реформы польской армии, заявил эксперт по геополитике Яцек Бартосяк.

Корреспондент wPolityce спросил у эксперта, действительно ли он считает, что при проведении реформы в вооружённых силах и создании новой армии у Польши появится шанс победить Россию без союзников по НАТО.

«Да, только, чтобы всё удалось, нужно многое сделать», — ответил Бартосяк.

По его словам, это возможно только при условии, что Россия откажется от возможности применять ядерное оружие.

Вместе с этим собеседник издания поделился опасениями, что Москва может помешать Варшаве создать превосходящую во всех отношениях армию.

«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось», — пояснил эксперт.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.