В Британии заявили, что не будут вводить новые ограничения из-за омикрон-штамма
- AP
Об этом заявил министр здравоохранения Саджид Джавид, сообщает Sky News.
«Конечно, мы следим за ежедневной статистикой, это не поменялось в период Рождества, но никаких новых мер до Нового года не будет. Мы не будем принимать никаких дальнейших мер. Конечно, люди должны быть осторожными», — заявил Джавид.
Глава британского Минздрава при этом признал, что «омикрон» распространяется стремительно.
26 декабря сообщалось, что новые коронавирусные ограничения начали действовать из-за распространения штамма «омикрон» в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. В Англии пока продолжат действовать менее жёсткие меры.