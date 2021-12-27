В Британии заявили, что не будут вводить новые ограничения из-за омикрон-штамма

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Власти Великобритании не будут вводить новые ограничительные меры, несмотря на то, что большинство новых случаев COVID-19 в стране — это омикрон-штамм.
В Британии заявили, что не будут вводить новые ограничения из-за омикрон-штамма
  • AP

Об этом заявил министр здравоохранения Саджид Джавид, сообщает Sky News.

«Конечно, мы следим за ежедневной статистикой, это не поменялось в период Рождества, но никаких новых мер до Нового года не будет. Мы не будем принимать никаких дальнейших мер. Конечно, люди должны быть осторожными», — заявил Джавид.

Глава британского Минздрава при этом признал, что «омикрон» распространяется стремительно.

26 декабря сообщалось, что новые коронавирусные ограничения начали действовать из-за распространения штамма «омикрон» в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. В Англии пока продолжат действовать менее жёсткие меры.

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