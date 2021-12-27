Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию в республике

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили по телефону ситуацию в республике.
Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию в республике
  • AP

«Министры обсудили развитие ситуации в САР и вокруг неё с акцентом на необходимость продвижения комплексного политического урегулирования», — говорится в сообщении МИД России.

Лавров также подтвердил приверженность России продолжению усилий в интересах достижения целей, закреплённых в резолюции 2254 СБ ООН, включая обеспечение суверенитета, территориальной целостности и независимости САР.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о создании российско-сирийской рабочей группы по локализации производства в Сирии российских вакцин от коронавируса.

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