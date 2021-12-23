В НЦУО рассказали о проекте по локализации производства российских вакцин от COVID-19 в САР
- Reuters
«Принято решение о реализации масштабного проекта по локализации производства российских вакцин на территории Сирии», — цитирует Мизинцева РИА Новости.
Соответствующая рабочая группа уже приступила к работе.
Ранее министр промышленности Сирии Зияд Саббаг рассказал о переговорах о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сирии.
По его словам, «Спутник V» доказал свою эффективность за время применения в Сирии.