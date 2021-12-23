В НЦУО рассказали о проекте по локализации производства российских вакцин от COVID-19 в САР

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о создании российско-сирийской рабочей группы по локализации производства в Сирии российских вакцин от коронавируса.

«Принято решение о реализации масштабного проекта по локализации производства российских вакцин на территории Сирии», — цитирует Мизинцева РИА Новости.

Соответствующая рабочая группа уже приступила к работе.

Ранее министр промышленности Сирии Зияд Саббаг рассказал о переговорах о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сирии.

По его словам, «Спутник V» доказал свою эффективность за время применения в Сирии.