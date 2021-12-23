В НЦУО рассказали о проекте по локализации производства российских вакцин от COVID-19 в САР

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о создании российско-сирийской рабочей группы по локализации производства в Сирии российских вакцин от коронавируса.
В НЦУО рассказали о проекте по локализации производства российских вакцин от COVID-19 в САР
  • Reuters

«Принято решение о реализации масштабного проекта по локализации производства российских вакцин на территории Сирии», — цитирует Мизинцева РИА Новости.

Соответствующая рабочая группа уже приступила к работе.

Ранее министр промышленности Сирии Зияд Саббаг рассказал о переговорах о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сирии.

По его словам, «Спутник V» доказал свою эффективность за время применения в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить