Турция обвинила ЕС в затягивании диалога по упрощению визового режима

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ЕС затягивает диалог по упрощению визового режима с турецкой стороной.

«Большинство выдвигаемых ЕС оставшихся требований уже выполнено Турцией. Европейский союз попросту затягивает время, чтобы отдалить возможность решения вопроса. Они делают ставку на отказ от реализации данных обещаний», — цитирует главу МИД Турции ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках первых телефонных переговоров с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал на необходимость построения отношений Анкары и Брюсселя на основе возможного вступления республики в Евросоюз.