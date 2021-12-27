Турция обвинила ЕС в затягивании диалога по упрощению визового режима

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ЕС затягивает диалог по упрощению визового режима с турецкой стороной.
Турция обвинила ЕС в затягивании диалога по упрощению визового режима
  • Legion-Media

«Большинство выдвигаемых ЕС оставшихся требований уже выполнено Турцией. Европейский союз попросту затягивает время, чтобы отдалить возможность решения вопроса. Они делают ставку на отказ от реализации данных обещаний», — цитирует главу МИД Турции ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках первых телефонных переговоров с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал на необходимость построения отношений Анкары и Брюсселя на основе возможного вступления республики в Евросоюз.

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