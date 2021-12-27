Глава ЕК: от коронавируса вакцинированы более 78% совершеннолетних жителей Евросоюза

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В Европейском союзе более 78% совершеннолетних граждан вакцинированы от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК: от коронавируса вакцинированы более 78% совершеннолетних жителей Евросоюза
  • AP

«Ровно год назад в Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослого населения ЕС теперь вакцинированы», — сказала фон дер Ляйен в видеообращении в Twitter.

Она также заверила, что в Евросоюзе достаточно доз вакцин от коронавируса.

Ранее врач Александр Мясников прокомментировал распространение «омикрона» в странах Запада.

По его мнению, «омикрон» протекает «в весьма умеренной форме», а смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации.

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