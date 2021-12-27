Лавров назвал непорядочным шагом претензии ЕС из-за политики импортозамещения в России

Претензии Европы к России из-за политики импортозамещения являются позорным и непорядочным шагом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв Live».

«Это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза. Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию. Это просто непорядочно», — заявил Лавров.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.

Претензии ЕС связаны с тремя принятыми Россией мерами: «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что подобное требование является «признанием ЕС ошибочности» санкционной политики в отношении России.