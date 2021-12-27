Лавров назвал непорядочным шагом претензии ЕС из-за политики импортозамещения в России

Короткая ссылка
Претензии Европы к России из-за политики импортозамещения являются позорным и непорядочным шагом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв Live».
Лавров назвал непорядочным шагом претензии ЕС из-за политики импортозамещения в России
  • AP

«Это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза. Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию. Это просто непорядочно», — заявил Лавров.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.

Претензии ЕС связаны с тремя принятыми Россией мерами: «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что подобное требование является «признанием ЕС ошибочности» санкционной политики в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить