Генсек ОДКБ Зась надеется на снижение напряжённости благодаря гарантиям по безопасности
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«После предложений России Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности напряжённость на восточноевропейском направлении в зоне ответственности ОДКБ должна снизиться. Войны никто не хочет», — заявил Зась.
По его словам, в настоящий момент обстановка на западных границах Организации «далека от стабильной»» в связи с наращиванием военной инфраструктуры НАТО и с усилением враждебной риторики.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО в страны бывшего Советского Союза становится вопросом жизни и смерти для России.