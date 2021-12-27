Генсек ОДКБ Зась надеется на снижение напряжённости благодаря гарантиям по безопасности

Генсек Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» выразил надежду на снижение напряжённости после предложений России по гарантиям безопасности.

«После предложений России Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности напряжённость на восточноевропейском направлении в зоне ответственности ОДКБ должна снизиться. Войны никто не хочет», — заявил Зась.

По его словам, в настоящий момент обстановка на западных границах Организации «далека от стабильной»» в связи с наращиванием военной инфраструктуры НАТО и с усилением враждебной риторики.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО в страны бывшего Советского Союза становится вопросом жизни и смерти для России.