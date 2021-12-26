Песков: расширение военной инфраструктуры НАТО становится вопросом жизни и смерти
- Legion-Media
«Каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны он всегда эмоционален, что, однако не делает его формулировки менее исчерпывающими. Почему достали, президент объяснил — достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», — сказал Песков.
Распространение НАТО «на такие страны, как Украина» и другие страны, которые были на территории Советского Союза, — это «уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти», добавил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что ответ России на расширение НАТО будет зависеть от предложений военных экспертов.
Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.