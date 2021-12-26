В Минэкономразвития назвали недостоверной информацию о претензиях ЕС к Москве на €290 млрд

Информация о том, что ЕС предъявил к России претензии на получение выплаты в размере €290 млрд, недостоверна. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минэкономразвития.

«Информация о том, что ЕС «требует от России €290 млрд» в рамках спора, не является достоверной», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточнили в министерстве, требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер России, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО.

В Минэкономразвития добавили, что в €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причинённый Евросоюзу ущерб.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.

Претензии ЕС связаны с тремя принятыми Россией мерами: «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что подобное требование является «признанием ЕС ошибочности» санкционной политики в отношении России, нанёсшей «непоправимый ущерб» европейскому экономическому сообществу.