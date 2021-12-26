В Дели вводят комендантский час из-за COVID-19

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Правительство индийского национального столичного округа Дели вводит комендантский час с 27 декабря.
В Дели вводят комендантский час из-за COVID-19
  • Legion-Media

Как сообщает India TV, комендантский час будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00 следующего дня.

Дели является одним из лидеров по темпам распространения омикрон-штамма. Здесь зафиксировано 79 случаев инфицирования данным штаммом.

За минувшие сутки в столице выявили 290 новых инфицированных коронавирусом, один человек умер, выздоровели 96 жителей. 

Ранее сообщалось, что Индия с января 2022 года начнёт вакцинировать от коронавируса подростков старше 15 лет.

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