В Дели вводят комендантский час из-за COVID-19
- Legion-Media
Как сообщает India TV, комендантский час будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00 следующего дня.
Дели является одним из лидеров по темпам распространения омикрон-штамма. Здесь зафиксировано 79 случаев инфицирования данным штаммом.
За минувшие сутки в столице выявили 290 новых инфицированных коронавирусом, один человек умер, выздоровели 96 жителей.
Ранее сообщалось, что Индия с января 2022 года начнёт вакцинировать от коронавируса подростков старше 15 лет.