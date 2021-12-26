Медвласти Италии оценили снижение эффективности вакцин от коронавируса со временем

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Высший институт здоровья Италии сообщил, что эффективность вакцинации от коронавируса падает чуть более чем на 40% через пять месяцев после введения второй дозы.
Медвласти Италии оценили снижение эффективности вакцин от коронавируса со временем
  • AP

«Через 150 дней после завершения цикла вакцинации эффективность препаратов в предотвращении заболевания… снижается с 71,5% до 30,1%», — приводит ТАСС сообщение института.

Отмечается, что эффективность вакцинации в предотвращении тяжёлого протекания заболевания при инфицировании остается высокой: 92,7% у тех, кто был привит менее пяти месяцев назад, и 82,2% у тех, кто был привит более 150 дней назад.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что штамм коронавируса «омикрон» выявили уже в 110 странах мира.

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