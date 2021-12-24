ВОЗ: штамм «омикрон» выявили уже в 110 странах мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что штамм «омикрон» коронавируса выявили уже в 110 странах мира.

Подчёркивается, что этот вариант коронавируса распространяется быстрее, чем «дельта», но при этом может оказаться менее тяжёлым.

«По данным на 22 декабря, «омикрон» выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ», — цитирует РИА Новости заявление организации.

Ранее глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» сильнее распространяется в популяции.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с URA.RU предположила, что люди, потерявшие обоняние из-за коронавируса, более склонны к продолжительному постковидному синдрому.