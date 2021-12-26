Первый случай заболевания омикрон-штаммом зафиксировали в секторе Газа
Первый случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в секторе Газа.
- AP
Об этом информирует Al Arabia со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.
Общее число случаев коронавируса в секторе Газа с начала пандемии составляет 189 837.
Ранее в Доминикане обнаружили первый случай заболевания штаммом «омикрон».
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