Первый случай заболевания омикрон-штаммом зафиксировали в секторе Газа

Первый случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в секторе Газа.

Об этом информирует Al Arabia со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

Общее число случаев коронавируса в секторе Газа с начала пандемии составляет 189 837.

Ранее в Доминикане обнаружили первый случай заболевания штаммом «омикрон».