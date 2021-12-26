В Доминикане обнаружили первый случай заболевания штаммом «омикрон»

В столице Доминиканской Республики зафиксировали первый случай заболевания омикрон-вариантом коронавируса. Об этом сообщает газета Diario Libre со ссылкой на данные Минздрава страны.