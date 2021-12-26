В Доминикане обнаружили первый случай заболевания штаммом «омикрон»
В столице Доминиканской Республики зафиксировали первый случай заболевания омикрон-вариантом коронавируса. Об этом сообщает газета Diario Libre со ссылкой на данные Минздрава страны.
«Был выявлен штамм «омикрон», — пишет издание.
Отмечается, что речь идёт о завозном случае из ЮАР, заболевший госпитализирован.
Ранее на территории Санкт-Петербурга были выявлены два случая заболевания омикрон-штаммом коронавируса.
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